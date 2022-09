Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Bistrița a cerut aviz de mediu pentru construirea unei parcari etajate. Aceasta ar putea fi ridicata pe strada CR Vivu. Ar avea aproximativ 100 de locuri. In luna iulie 2022, Primaria Bistrița a depus la Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Nasaud o solicitare de emitere a acordului de…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca instituția pe care o conduce a finalizat documentația pentru reluarea procedurii de licitație deschisa pentru atribuirea contractului de lucrari de construire pentru axa strategica Suceava – Iași. Gheorghe Flutur a ...

- Carlo Ancelotti (63 de ani), antrenorul lui Real Madrid, a confirmat ca transferul lui Casemiro (30) la Manchester United este iminent: „Dorința de a pleca este clara”. La conferința de presa premergatoare meciului dintre Celta Vigo și Real Madrid (sambata, ora 23:00), principalul subiect abordat de…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat ca a fost emis certificatul de urbanism pentru parcarea supraterana care se va construi pe strada Ștefan Tomșa din spatele Primariei. El a spus ca investiția va fi demarata pe banii muncipalitații urmand a se vedea daca se va putea obține o finanțare…

- Lipsa locurilor de parcare destinate pacienților și aparținatorilor din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența Targu Mureș ingreuneaza din ce in ce mai mult activitatea unitații medicale targumureșene. Cei care vin cu mașina la spital, din disperare sau din nesimțire (n.r. unii) blocheaza uneori…

- Directorul Centrului de Excelenta al Federatiei Mondiale de Ultrasonografie in Medicina si Biologie, profesor universitar doctor Ioan Sporea, a declarat, vineri, la Conferinta Nationala „Tehnologia & IHealth in Medicina Secolului XXI" de la Targu Mures, ca cercetatorii romani sunt in prima linie la…

- Emblematica nota de 10 a Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarian" din Targu ureș și-a aratat mareția și anul acesta la examenul de Bacalaureat. Patru dintre elevii Colegiului au reușit sa obțina 10 pe linie la toate probele examenului. Echipa cotidianului Zi de Zi a avut onoarea sa stea de vorba…