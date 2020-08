Parastas, lacrimi și cântece patriotice pentru românii refugiați și expulzați în 1940 Duminica, 30 august 2020, a avut loc la Carei marcarea a 80 de ani de la Dictatul de la Viena care a avut consecințe dramatice pentru romanii din partea de Nord Vest a Transilvaniei. Organizatorii manifestarii au fost Asociația foștilor refugiați și expulzați din 1940, filiala Carei in colaborare cu Muzeul Județean Satu Mare. A fost sfințit drapelul tricolor de catre vicarul foraneu pr.Radu Filip și preotul ortodox Gheorghe Sorian și a fost ridicat pe catarg in acordurile Imnului Național iar apoi a fost savarșit un parastas in memoria foștilor refugiați. Imnul refugiaților a fost intonat… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Carei, organizație guvernamentala romaneasca, are doua pagini de Facebook, una in limba romana și o alta in limba maghiara. Evident ca nu conțin informații identice. Mai ales cand vine vorba despre omagierea lui Mihai Eminescu la Carei de catre Asociațiunea ASTRA sau de promovarea de carți…

- La data de 30 august 2020 se vor implini 80 de ani de la semnarea Dictatului de la Viena, acel arbitraj odios prin care o parte din trupul țarii a fost cedat Ungariei hortyste. Cei care avem inca parinți in viața putem afla prin viu grai despre ororile prin care au trecut romanii care nu au vrut sa…

- In contextul numarului insemnat de infectari cu virusul SARS CoV 2 inregistrat in ultimele zile in judetul Constanta, Institutia Prefectului judetul Constanta reitereaza importanta respectarii tuturor masurilor recomandate de specialisti. "Facem apel catre populatia judetului Constanta sa respecte normele…

- Primarul Municipiului Marghita din județul Bihor este dl. Pocsaly Zoltan de la UDMR iar viceprimar este dl.Ioan Lazar de la PSD. Așa arata placile de pe sediul Primariei Marghita. GALERIE FOTO In județul Bihor se respecta la fiecare primarie simbolurile naționale. In municipiul Carei de pe granița…

- Bustul din Budapesta al amiralului fara flota Miklos Horthy a fost stropit azi cu vopsea roșie ziua in amiaza mare. Anunțul a fost facut de catre politicianul din Ungaria, Novak Elod, pe contul sau de facebook. Deci nici macar la Budapesta imaginea lui Horty nu este una prea agreata. Pentru romanii…

- Vineri, 26 iunie 2020, in fața Monumentului Ostașului Roman a fost marcata și la Carei Ziua Drapelului de catre Direcția de Cultura Carei, Biblioteca Municipala și Asociațiunea ASTRA Desparțamantul Aurel Coza. Au rostit alocuțiuni despre semnificația zilei Bogdan Georgescu, directorul Direcției de Cultura…

- In vreme ce pentru protejarea identitații culturale a minoritații maghiare din zona de Nord-Vest a Romaniei se pun in mișcare forțe de nestavilit, eforturi instituționale de o amploare și de o insistența sisifica, pentru romanii din aceasta zona nu se mișca instituțional nici macar un deget atunci cand…

- bull; In centrele de carantinare din judetul Constanta se afla, in acest moment, 47 de persoane.Institutia Prefectului ndash; judetul Constanta informeaza, intr un comunicat de presa, ca, de la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 304 persoane infectate…