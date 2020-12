Stiri pe aceeasi tema

- O pacienta din Italia a ajuns la spital cu o tumoare uriașa, dupa ce a evitat sa mearga la un control medical din cauza pandemiei de Covid-19. Femeia a ajuns la spital, acolo unde a fost operata de urgența, informeaza DPA.

- Productia de vin a Uniunii Europene (inclusiv vin spumant, porto si must) a fost de 15,8 miliarde litri in anul 2019, iar cei mai mari producatori au fost Italia, Spania, Franta, Portugalia, Germania si Ungaria, arata datele publicate joi de Eurostat. Italia a avut in 2019 o productia de vin…

- Premierul francez Jean Castex va cere o amanare cu trei luni a alegerilor regionale, din cauza evolutiei pandemiei de COVID-19, care a determinat impunerea unui nou lockdown national, relateaza vineri Reuters, preluata Agerpres. In mod normal, alegerile regionale ar fi trebuit sa aiba loc in martie…

- Peste 300.000 de oameni au murit din cauza COVID-19 in Europa, iar autoritațile se tem ca decesele și infecțiile vor continua sa creasca pe masura ce regiunea va intra in iarna, in ciuda speranțelor unui nou vaccin, noteaza Reuters.Avand doar 10% din populația lumii, Europa reprezinta aproape un sfert…

- Tot mai multi bacauani plecati la munca in strainatate au decis sa revina in tara si si-au inscris deja copiii la institutiile de invatamant din judet. Sunt astfel de dosare in toate școlile și liceele! Criza economica din ultimii ani a dus la aceste decizii, iar acum și pandemia de coronavirus, care…

- Mai sunt doar doua luni pana la alegerile parlamentare și evoluția pandemiei de coronavirus arata o creștere a infectarilor in multe state. In emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, vorbim cu reprezentanți ai romanilor din Italia, Spania și Marea Britanie despre cum vad cei care locuiesc in diaspora votul…

- Ziua și recordul in criza de COVID-19. Franța a raportat aproape 19.000 de cazuri in ultimele 24 de ore, cele mai multe pana acum, iar președintele Macron se gandește deja la noi restricții. Și Cehia a depașit, astazi, bariera de 5.

- Europa se confurnta cu recorduri negative extreme in privința imbolnavirilor cu COVID-19. Multe țari comunitare au introdus deja noi restricții pentru a incetini raspandirea bolii. In topul țarilor europene cu cea mai mare raspandire a coronavirusului se menține Franța, care a inregistrat, miercuri,…