Platforma de streaming Paramount Plus a ViacomCBS urmeaza sa fie lansata in Europa in 2022. Care va fi strategia serviciului? Potrivit Variety, Douglas Craig, SVP programe si achizitii, a spus ca „Europa este urmatorul pas logic pentru platforma deja lansata in 25 de teritorii anul acesta, inclusiv America Latina, tarile nordice, Australia si Canada. „Filizofia noastra este distributia ubicua. Nu suntem neaparat concentrati pe direct la consumator, asa cum poate face Disney+”. Spre exemplu, in unele țari, Paramount Plus va fi lansata pe platforme Sky. Craig a explicat ca, potrivit acordului, Paramount+…