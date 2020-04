Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ruse au anuntat miercuri ca este prea devreme sa traga concluzii privind posibile masuri suplimentare pentru a opri declinul pretului titeiului inainte de a intra in vigoare, la 1 mai, acordul aliantei OPEC+ de reducere a productiei pe plan global, transmite Reuters. Dupa mai…

- Diminuarea rezervelor de dioxid de carbon de la instalațiile de producție a etanolului duce la temeri cu privire la apariția unei crize de aprovizionare cu bere, bauturi racoritoare și apa minerala in Statele Unite ale Americii (SUA), noteaza Reuters. Producatorii de bere și de bauturi racoritoare folosesc…

- Masurile adoptate pentru a stopa raspandirea pandemiei de coronavirus (COVID-19) au redus cererea de titei in SUA, Europa si China cu aproximativ 15-20 milioane de barili pe zi (bpd), a declarat vineri adjunctul ministrului rus al Energiei, Pavel Sorokin, la postul de televiziune RBC, transmite Reuters.La…

- Economistul Nouriel Roubini, profesor la Stern School of Business din cadrul New York University și fost consilier al lui Bill Clinton cand acesta era președinte al SUA, a declarat pentru The Guardian ca pandemia de coronavirus a dus la cea mai rapida prabușire a economiei din istorie.Despre efectul…

- Una dintre asigurarile cel mai puțin cautate și contractate, cea pentru pandemie, e acum cap de lista la marile companii, scrie CNN.Desigur, nimeni nu se mai poate asigura impotriva pandemiei de coronavirus, insa mulți vor sa fie cu un pas inaintea urmatoarei... cand o veni ea. Cea mai recenta a fost…

- Cotatia petrolului si-a continuat miercuri scaderea, barilul de referinta american WTI atingand cel mai redus nivel de dupa 2003, afectat de o combinatie intre o oferta abundenta si o cerere mondiala scazuta din cauza epidemiei de coronavirus, informeaza AFP. In jurul orei 10.50 GMT, barilul…

- Compania a dat publicitatii rezultatele finale pe 2019. Cel mai mare producator de automobile din lume se asteapta ca situatia de criza generata de coronavirus sa aiba consecinte semnificative. CEO-ul companiei, Herber Diess, a avertizat: "Pandemia de coronavirus prezinta provocari operationale si financiare…