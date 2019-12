Stiri pe aceeasi tema

- La editia 2019 a Galei Premiilor Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR) desfasurata, ieri, la Bucuresti, municipiul Ramnicu Valcea a primit Premiul de Excelenta pentru Protectia mediului si gestionarea eficienta a deseurilor. Premiile acordate la Gala Acest premiu confirma eforturile continue ale…

- Municipiul Suceava a primit premiul de Excelența in Transport Public si Mobilitate in cadrul Galei Asociatiei Municipiilor din Romania care a avut loc luni seara la hotelul Marriott din Bucuresti, eveniment aflat sub Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei. Primaria Suceava a depus trei aplicații…

- A fost aprobat regulamentul pentru cea de-a doua ediție a ,,Galei de Excelența a Invațamantului Prahovean”, eveniment ce va fi organizat de Consiliul Județean Prahova in luna decembrie Gala de excelența reprezinta cea mai importanta reuniune a invațamantului prahovean, intentia organizatorilor fiind…

- Presedntele CJ Prahova, Bogdan Toader, vine cu vesti bune pentru elevii si profesorii premianti din judet. Consilierii judeteni au aprobat regulamentul de organizare a Galei de Excelența a Invațamantului Prahovean 2019, eveniment ce va avea loc in luna decembrie. Totodata, au fost aprobate si premiile…

- Violeta Stoica Cea de-a doua ediție a Galei de Excelența a Invațamantului Prahovean, ce va fi organizata in scurt timp de Consiliul Județean Prahova, va veni cu premii mai mari pentru elevii olimpici și pentru profesorii care i-au pregatit. La propunerea președintelui Consiliului Județean Prahova, Bogdan…

- Coordonatorul proiectelor imobiliare ale grupului francez Auchan, Tatian Diaconu, directorul general pe portofoliul Romania, Polonia, Rusia și Ucraina din cadrul Ceetrus, a primit luni, 11 noiembrie 2019, Premiul „Deschizator de drumuri rezidențiale“ in cadrul Galei „Povesti cu Profit……

- Jane Fonda a acceptat premiul Stanley Kubrick Britannia Award, pentru excelența din partea British Academy of Film and Television Arts, or BAFTA, in timp ce era incatușata la Washington, in urma unui protest care atragea atenția asupra schimbarilor climatice, arata platforma Time, anunța MEDIAFAX.Actrița…

- Premiile de excelenta in domeniul medicinei au fost decernate in cadrul Galei Elitelor Medicale de la Targu Mureș. “ Este Oscarul medicinei romanești” a declarat fondatorul galei.Premiul pentru excelenta in medicina i-a revenit academicianului doctor Ioanel Sinescu iar premiul pentru management…