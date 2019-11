Stiri pe aceeasi tema

- In vederea identificarii proprietarilor sau a deținatorilor legali ai vehiculelor fara stapan Municipiul Baia Mare a publicat tabelul nominal conținand caracteristicile tehnice ale vehiculelor ridicate de pe domeniul public. In cazul in care proprietarii sau deținatorii legali ai acestor vehicule nu…

- O noua taxa de prima inmatriculare este pregatita de noul Guvern. Premierul Ludovic Orban a anuntat, astazi, ca Ministerul Mediului lucreaza la formula pentru noua taxa de poluare pentru romani. Orban a explicat ca noul Guvern lucreaza la o taxa de prima inmatriculare, care va fi perceputa ca taxa de…

- Sase dinti umani datand din urma cu 40.000 de ani au fost descoperiti de o echipa de oameni de stiinta din Israel, a anuntat marti Universitatea din Tel Aviv (TAU), citata de agentia Xinhua. Condus de cercetatori ai TAU si publicat in Journal of Human Evolution, studiul a analizat dintii gasiti intr-o…

- Este vorba de Casa Roset-Catargiu de la Raducaneni, construita in secolul al XIX-lea, acum inscrisa in Lista Monumentelor Istorice cu numarul de cod IS-II-m-B-04235. In prezent, terenul aferent de aproape 2,5 hectare, si cladirea in suprafata desfasurata de 354 mp, sunt proprietate publica a Comunei…

- Eugen Corcoata este increzator in ceea ce privește viitorul societații dupa ce in ședința de guvern de vineri au fost alocate 80 de miliarde de lei vechi pe UATAA. Administratorul special al Uzinei de Agent Termic si Alimentare cu Apa Motru susține ca suma alocata, la sfarsitul saptamanii…

- Timp de doua zile, intre 21-22 septembrie, in Piața Bobalna din Dej s-a desfașurat o noua ediție a raliului auto Klausenburg Retro Racing. Programul celor doua zile a fost bine pus la punct astfel incat siguranța participanților – piloți și spectatori, automobilele participante și spectacolul sa fie…

- Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a inspectat astazi stadiul lucrarilor la drumurile județene din zona Radauți. El a anunțat ca intr-un timp foarte scurt se vor finaliza lucrarile de modernizare a unui tronson de 2,4 km la Galanești, care face legatura spre Fratauții Vechi și spre…

- Atenție, șoferi! Mașinile vechi, interzise in centrul Bucureștiului. Cine are masina mai veche de 20 de ani, nu va mai putea intra cu ea in centrul Bucurestiului. Autoturismele non euro, EURO 1 si EURO 2 vor fi complet interzise acolo, iar, ca sa poata circula in restul orasului, proprietarii vor fi…