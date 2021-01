Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a cerut vineri echipei sale sa realizeze "o analiza exhaustiva a amenintarilor" pe care le reprezinta extremismul violent la nivel intern in Statele Unite ale Americii, dupa asaltul asupra Capitoliului din Washington comis de sustinatori radicali ai fostului presedinte…

- Actul de acuzare a lui Donald Trump va fi transmis luni, 25 ianuarie, Senatului american, care il va judeca pe fostul presedinte pentru ”incitare la insurectie”, a anuntat vineri liderul democratilor, Chuck Schumer, transmit agențiile AFP si Reuters, citate de Agerpres . Sefa Camerei Reprezentantilor,…

- Prima doamna a SUA Melania Trump a facut luni primele comentarii despre violența de la Capitoliu, cand susținatorii lui Donald Trump au asaltat violent cladirea saptamana trecuta. Intr-o declarație distribuita pe Twitter, Melania a susținut ca condamna violența și i-a indemnat pe americani sa se concentreze…

- Pentagonul a limitat misiunea Garzii Nationale din Districtul Columbia la suport in monitorizarea traficului inaintea mitingului de miercuri al sustinatorilor presedintelui in exercitiu Donald Trump in contextul certificarii de catre Congres a victoriei lui Joe Biden, relateaza Washington Post, potrivit…

- UPDATE – Congresul american a validat victoria lui Joe Biden in alegerile prezidentiale, iar presedintele Donald Trump a promis ca va avea loc o tranzitie ordonata catre noua administratie. Calmul pare sa fi revenit la Washington la cateva ore dupa ce cladirea Capitoliului a fost luata cu asalt de…

- Sute de oameni au patruns miercuri, 6 ianuarie, in biroul președintelui Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, au rasturnat mobilierul, au spart o oglinda aflata acolo și i-au lasat pe masa un mesaj: "Nu vom da inapoi”, a relatat CNN.Cuprinși de furie, susținatorii lui Donald Trump au luat cu asalt…

- Cladirea Capitolului in care se desfașura ședința in care Congresul urma sa valideze alegerea lui Joe Biden, a fost ocupata de susținatori ai președintelui in funcție, Donald Trump. Unii dintre congresmani, pe cale sa fie evacuați, s-au baricadat in birouri. Situația tensionata din SUA i-a facut pe…

- Toate statele americane au anunțat predicțiile oficiale ale alegerilor de pe 3 noiembrie, iar rezultatul il da caștigator pe Joe Biden cu 306 electori, in timp ce Donald Trump a obținut voturile a 232, anunța BBC News. Zece zile dupa ziua alegerilor, numaratoarea continua, dar toate statele au acum…