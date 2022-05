Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de persoane purtand costume de epoca, dar si artisti invitati vor prezenta la Craiova, in perioada 13-15 mai, o parada de costume medievale cu prilejul Festivalului Zilele Mihai Viteazul, organizat de Casa de Cultura "Traian Demetrescu" si sustinut de Primaria Craiova. Fii la curent…

- Politia de Frontiera anunta ca 6.747 de cetateni ucraineni au intrat luni in Romania, in scadere cu 11,7% fata de ziua precedenta. De asemenea, peste 34.500 de ucraineni au intrat in Romania in perioada pre-conflict. ”In data de 02.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele…

- "Ne confruntam, si poate ca e prea mult spus ne confruntam, dar nu reusim de o buna perioada de timp sa gasim solutii la o chestiune care contamineaza imaginea acestei autoritati si ma refer la acest produs social RCA. (...) In ultimul timp a fost o propunere a Autoritatii de Supraveghere Financiara,…

- Un antreprenor din Sankt Petersburg incearca sa inregistreze marca „IDEA”, o clona de fapt a marcii IKEA, care a parasit piața rusa dupa invazia Rusiei in Ucraina, conform publicației Bumaga. Clona IKEA ar urma sa fie lansata de studioul rusesc de design „Luxorta-Service”. In acest scop au creat un…

- Preturile productiei industriale pe total au crescut cu 43% in ianuarie, comparativ cu luna ianuarie 2021, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). „In luna ianuarie 2022, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, cu unanimitate de voturi, un proiect de lege initiat de catre deputatul PNL Florin Roman si care prevede amendarea cu 10.000 de lei si suspendarea activitatii pentru o perioada de 30 de zile de la prima abatere pentru operatorii economici care comercializeaza…

- Guvernul Romaniei in urma cu 10 ani, așa cum au facut și alte Guverne din Europa, s-a angajat sa liberalizeze piața gazelor naturale. Anul 2020 a fost stabilit ca un an de finalizare a acestui proces. Angajamentul Romaniei a fost de a liberaliza piața doar dupa ce timp de 8 ani, va derula 55 de programe…

- Parada anunțurilor cu prețuri aberante de pe piața imobiliara din Cluj continua. Cum nu exista legi care sa opreasca nesimțirea romanilor și sa stabileasca clar condițiile unui imobil care poate fi inchiriat, piața imobiliara din Cluj abunda in oferte imobiliare absurde. De data aceasta, o garsoniera…