Parabola bogatului nemilostiv și-a cerșetorului neconstipat Unii incercam sa fim mai buni in Saptamana Mare. Vrem sa recuperam celelalte saptamani ale anului și disperam sa fim mai buni. Cum facem asta? Fiecare dupa cum il duce sufletul, timpul, buzunarul și capul. De cele mai multe ori marcam acest bine, precum cainele cu teritoriul ce-l crede al lui. Așa și noi, facem ... The post Parabola bogatului nemilostiv și-a cerșetorului neconstipat appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acesta este autorul crimei ce a avut loc in zona Garii de Nord din Timișoara. In urma incidentului a rezultat decesul unui barbat și ranirea altuia, iar cu acordul procurorului de caz, Poliția Timiș a facut cunoscuta fotografia autorului, un barbat de origine afgana, in varsta de 27 de ani, in vederea…

- Credinciosii ortodocsi si greco-catolici sarbatoresc astazi Intrarea Domnului in Ierusalim sau Floriile. Sarbatoarea Floriilor deschide Saptamana Mare, perioada cea mai importanta pentru pregatirile de Paste, dupa 40 de zile de post. Aproximativ 1,5 milioane de romani iși serbeaza, cu aceasta ocazie,…

- Nu exista ca unul dintre demnitarii ce administreaza Timișoara și județul Timiș sa nu doreasca binele entitaților teritoriale pe care le au in responsabilitate, iar cand s-au contrazis pe soluția care sa aduca acel bine comunitații, acești oameni politici n-ar trebui sa mai aiba ganduri ascunse. De…

- Printr-un amendament la Legea bugetul de stat, dar si printr-o anexa la buget, judetul Timis a primit in plus 66 de milioane de lei pentru unele investitii. Dintre acestea 30 de milioane sunt pentru obiective din Timisoara: 18 milioane – fosta strada Lidia; 6 milioane – str. Gr Alexandrescu; 4 milioane…

- Primaria Timișoara face apel la cetațeni sa nu arda deșeuri vegetale, pentru ca pot fi amendați. Anunțul vine dupa ce mai mulți cetațeni din oraș ar fi sesizat ca in oraș exista … smog. Deșeurile trebuie adunate, stivuite, iar firma de salubritate tocmita de primarie le va ridica, pe baza unui traseu…

- Numarul focarelor active din judetul Timis a ramas 14, la fel ca in zilele precedente, transmite Directia de Sanatate Publica. Focarele se afla in supraveghere epidemiologica. Focarele active sunt: SPITALUL DE PSIHIATRIE JEBEL – 42 cazuri confirmate – Focar in supraveghere CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, alte 346 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.647 teste, dintre care 743 de teste rapide. Rata de infectare a crescut in continuare, ajungand la 4,61, dupa ce in ziua precedenta a fost 4,37. Persoanele infectate din judetul Timis sunt…

- In aceste zile se implinesc patru ani de la adoptarea celebrei Ordinate 13, dar si a imenselor proteste care au urmat. Deputatul USR de Timis Nicu Falcoi evoca acele momente la care a participat in mod direct alaturi de alti colegi de partid. “Mi-a reamintit și mie Facebook-ul zilele astea, la fel ca…