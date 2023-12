PÃPUȘARUL ȘI PAIAȚELE PESEDISTE | PAMFLET Doar intre orele 2 și 4, big boss intemnițat are voie sa se joace cu telefonul. Dar e de ajuns pentru ca fiecare membru viril și apelat sa stea drepți la ordin. In fapt, nu e nicio surpriza. Se știe deja ca mulți șefi de mafie obișnuiesc sa-și conduca afacerile chiar și atunci cand da […] Articolul PAPUȘARUL ȘI PAIAȚELE PESEDISTE | PAMFLET apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

