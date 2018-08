Papa Francisc, vizită în Irlanda. Aşteptat de sute de mii de oameni Papa Francisc se va intalni la Dublin cu un grup de victime ale abuzurilor comise de membri ai clerului catolic, in cadrul vizitei sale apostolice in Irlanda, din 25 si 26 august, prilejuita de cea de-a IX-a Intalnire Mondiala a Familiilor 2018, relateaza EFE. Traseul pe care il va urma papa, care a fost tinut in secret pana miercuri, va fi prin centrul capitalei si va strabate bulevarde precum O'Connell Street, podul O'Connell, sau puncte emblematice precum Catedrala din Christchurch.



Numarul doi al politiei nationale, Pat Healy, a explicat ca papa Francisc isi va incepe traseul…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

