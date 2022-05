Stiri pe aceeasi tema

- Deși oficialii occidentali spun ca Vladimir Putin ar putea declara razboi Ucrainei in mod oficial pe 9 mai, Papa Francisc a declarat, intr-un interviu publicat marți de ziarului italian Corriere della Sera, ca premierul Ungariei, Viktor Orban, i-a spus ca Rusia planuiește sa puna capat invaziei chiar…

- Președintele rus Vladimir Putin nu a renunțat neaparat la incercarea de a cuceri Kievul, chiar daca Rusia s-a concentrat in ultimele zile pe sudul și estul Ucrainei, spun oficiali americani și occidentali citați de CNN . In urmatoarele cateva saptamani, oficialii se așteapta ca forțele ruse sa se realimenteze și…

- Citat de presa rusa, președintele Turciei susține ca joi „am discutat cu domnul Zelenski” și ca vineri dupa-amiaza „urmeaza sa negociez cu domnul Putin”. Erdogan insista pentru ca cei doi președinți sa se intalneasca repede. „Domnul Zelenski a avut o atitudine pozitiva și sper ca și domnul Putin sa…

- Este parerea lui Dumitru Minzarari, cercetator asociat in Direcția de Cercetare a Europei de Est și Eurasia la SWP și expert asociat al Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Primul semnal in acest sens, ca Rusia sa inainteze Moldovei eventuale ultimatumuri, pe care le cere de mai…

- Neliniște in Moldova. Zeci de mii de ruși au cantat in fața lui Putin: Ucraina si Crimeea, Belarus si Moldova- Totul este tara mea In fața lui Vladimir Putin și a zeci de mii de ruși s-a cantat „Ucraina si Crimeea, Belarus si Moldova, Totul este tara mea”. Așa a inceput cantecul „Made in URSS”, interpretat…

- Deci, Rusia nu are niciun motiv (nici real și nici fabricat) și niciun obiectiv strategic pentru invadarea Ucrainei. Ba, mai mult, Moscova zice raspicat ca nu are nicio intenție sa atace Ucraina. În asemenea condiții, tot ce le ramâne comentatorilor de politica externa și de securitate…

- Peste 30 de nave rusesti au inceput exercitii de antrenament in apropierea peninsulei Crimeea, ca parte a unor exercitii navale mai ample, a anuntat sambata agentia de presa RIA.„Incepand de maine, companiile aeriene sunt sfatuite sa nu zboare ...deasupra acestei zone si sa planifice din timp rutele…

- Lansatoarele de racheta din Romania si Polonia sunt o amenintare pentru Rusia, a declarat marti presedintele Rusiei, Vladimir Putin. Declaratia a fost facuta intr-o conferinta de presa dupa o intalnire la Moscova cu premierul ungar Viktor Orban. UPDATE: „Se cunoaște faptul ca noi am primit promisiuni…