Pe fondul amplificarii fenomenelor și riscurilor de spalare a banilor și de finanțare a terorismului, in ultimii ani, s-au intensificat controalele in randul instituțiilor financiare și urmeaza noi reglementari in acest domeniu. Astfel, 82% dintre banci, 76% dintre instituțiile de plata și 81% dintre administratorii de active au fost vizate de inspectii din partea autoritaților naționale responsabile cu prevenirea și combaterea spalarii banilor și a finanțarii terorismului, arata raportul PwC EMEA AML Survey 2024, care a inclus 396 de instituții financiare din 40 de țari din Europa, Orientul Mijlociu…