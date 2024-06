Avocata Alexandra Cioată a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, după ce a lovit intenționat cu Mercedesul un motociclist, în Iași Avocata care a lovit intenționat cu mașina un motociclist și l-a aruncat intr-o stație de tramvai a fost arestata preventiv pentru 30 de zile. In varsta de 41 de ani, Alexandra Cioata e acuzata de tentativa de omor și parasirea locului accidentului, scrie site-ul cotidianului local Ziarul de Iași.Atenție, imagini video care va pot afecta emoțional!Procurorii au schimbat incadrarea juridica a faptelor comise de avocata, dupa audieri și dupa ce au vizionat imagini video surprinse atat de camerele de supraveghere din zona accidentului, cat și pe o mașina care circula in fața Mercedesului condus de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

