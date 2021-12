Papa Francisc spune că "păcatele trupești" nu sunt cele mai "grave" Poftele sexuale nu sunt unul din cele mai rele șapte pacate, spune papa. Exista pacate mai mari decât sexul în afara casatoriei, le-a spus reporterilor mai-marele bisericii catolice pe când revenea din Grecia în Italia, relateaza Reuters.

Suveranul pontif a acceptat demisia arhiepiscopului de Paris, Michel Aupetit, nu pentru ca acesta a pacatuit, ci pentru ca bârfele despre el l-au adus în situația de a nu-și mai putea pastori dioceza.

Aupetit a cerut iertare dupa ce au aparut informații despre relația lui cu o femeie. Clericul de 70 de ani, care este… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

