- Compania americana Apple a retras o aplicatie creata de Andrew Tate, dupa acuzatii conform carora ar incuraja misoginismul si ar putea fi o schema piramidala ilegala.Tate a creat aplicatia „Real World Portal” dupa inchiderea „Hustler’s University”, care era o academie online pentru fanii sai, promitand…

- Papa Francisc a lansat un apel pentru „o responsabilitate europeana” in fata fenomenului migratiei si a insistat asupra faptului ca migrantii care „isi risca viata pe mare” pentru a ajunge in Europa „nu invadeaza”. Declarațiile suveranului pontif au fost facute sambata, in a doua zi a vizitei sale in…

- Andrew Tate a primit o lovitura grea! Celebrul milionar a ramas fara aplicația unde iși preda lecțiile de masculinitate. Din ce motiv a luat cunoscuta companie Apple o astfel de decizie. Ce acuzații au venit la adresa britanicului.

- Problema migrantilor si tragedia acelora dintre ei care isi pierd viata in Marea Mediterana in timp ce incearca sa ajunga in Europa se vor afla in centrul vizitei papei Francisc vineri si sambata la Marsilia, al doilea cel mai mare oras din Franta, relateaza luni AFP,

- Platforma de videoclipuri scurte detinuta de chinezi, care in ultimii ani a crescut rapid in popularitate in randul adolescentilor din intreaga lume, a incalcat o serie de legi ale UE privind confidentialitatea, in perioada 31 iulie 2020 si 31 decembrie 2020, a precizat Comisarul pentru Protectia Datelor…

- Se pare ca Samsung nu a renuntat la ideea de SmartTag si pregateste un nou astfel de dispozitiv pentru o lansare in luna octombrie. E posibil ca tot atunci sa debuteze Galaxy S23 FE si tableta Tab S9 FE. Samsung Galaxy SmartTag 2 este un Bluetooth tracker, care va sosi pe doua nuante: negru si alb.…

- Mediterana este un cimitir pentru migranți, dar pentru aceștia cel mai mare cimitir este Africa de Nord, a declarat papa Francisc, transmite Euronews. Migranții și tragediile acestora reprezinta una din preocuparile esențiale ale suveranului pontif. Este o piatra unghiulara a pontificatului sau. In…

- Presedintele Kais Saied, care a prezidat intalnirea, a declarat: ~Aceasta cifra este socanta si indica faptul ca Tunisia este vizata”. Saied a denuntat anul acesta imigratia fara acte din Africa sub-sahariana in tara sa, spunand in comentarii criticate de grupurile pentru drepturile omului ca aceasta…