- Papa Francisc, care a inceput duminica o vizita in Europa Centrala cu o prima oprire la Budapesta, a evocat in capitala Ungariei "amenintarea antisemitismului care circula inca in Europa si in alte parti", adaugand ca este vorba de "un fitil care trebuie stins", relateaza AFP. "Cel mai bun…

- Papa Francisc se va intalni in septembrie, la Budapesta, cu premierul Viktor Orban, in condițiile in care suveranul pontif a criticat in repetate randuri atitudinile populiste care ii exclud pe imigranți și de care șeful guvernului Ungariei a fost acuzat in repetate randuri.

