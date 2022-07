Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a exprimat sambata „un mare regret” ca nu a putut efectua voiajul apostolic in Republica Democratica Congo si in Sudanul de Sud, care ar fi trebuit sa inceapa chiar in aceasta zi, amanat insa in iunie sine die din cauza durerilor la genunchi cu care se confrunta suveranul pontif, informeaza…

- Papa Francisc si-a exprimat „marele regret” ca nu a putut intreprinde in aceasta sambata calatoria sa planificata initial in Republica Democratica Congo si Sudanul de Sud, amanata in iunie pe termen nelimitat din cauza durerilor de genunchi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Papa Francisc și-a cerut scuze duminica populației din Republica Democrata Congo și Sudanul de Sud pentru ca a trebuit sa iși anuleze vizita din cauza unor probleme de sanatate și a declarat ca spera ca starea sa se va imbunatați, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Papa Francisc se chinuia din nou sa mearga cand a sosit la Vatican pentru audiența generala saptamanala, suferind de o acutizare a durerii la genunchi. CITEȘTE ȘI – Papa Francisc: „Am nevoie de un shot de tequila pentru durerea mea de la genunchi” Papa, in varsta de 85 de ani, a suferit o acutizare…

- Papa Francisc nu mai merge in Liban. Calatoria planificata a fost amanata deoarece Suveranul Pontif, in varsta de 85 de ani, are dificultați in mers in ultima vreme, au declarat luni surse citate de Reuters. In ultimele saptamani, durerea la genunchiul drept s-a acutizat, pe langa sciatica de care sufera…

- Papa Francisc a folosit un fotoliu rulant in public, joi, pentru prima data de la reaparitia durerii de genunchi care i-a limitat capacitatea de deplasare, informeaza Reuters . La o audienta sustinuta cu un grup de calugarite, papa Francisc a fost condus la locul sau de pe scena intr-un fotoliu rulant.…

- Sanatatea subreda il pune din nou la incercare pe Papa Francisc. La intalnirea cu mai multi pelerini din Slovacia, Suveranul Pontif le-a marturisit ca nu-i poate saluta asa cum trebuie din cauza durerilor severe. Papa Francisc: "Acum va voi da binecuvantarea si ne vom ruga impreuna pentru ca Domnul…

- Papa Francisc l-a felicitat pe Patriarhul Kirill al Rusiei cu ocazia sarbatorii Paștelui, dar l-a indemnat sa se implice pentru a aduce pacea in ”Ucraina sfașiata de razboi”. ”In bunatatea Lui, Domnul ne-a jurat din nou sa sarbatorim Paștele. In aceste zile, cand simțim toata greutatea suferinței membrilor…