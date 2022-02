Papa Francisc: "Mondenitatea spirituală este cel mai mare rău al Bisericii" "Razboiul este o contradicție a creației. În Biblie, Dumnezeu creeaza barbatul și femeia. Dar apoi vine un razboi între frați, unul rau împotriva unui nevinovat, din invidie, și apoi un razboi cultural. Imediat vin razboaiele. Este un nonsens al creației, razboiul înseamna întotdeauna distrugere. A face o familie, a duce mai departe societatea înseamna a construi, razboiul înseamna a distruge", a declarat Papa Francisc la emisiunea "Che Tempo che Fa" pe Rai3, intervievat de Fabio Fazio în studioul sau de la Milano.

