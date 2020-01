Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia de pneumonie virala care s-a soldat cu 41 de morti "se accelereaza" si plaseaza China intr-o "situatie grava", a recunoscut sambata presedintele Xi Jinping, indemnand la o consolidare a autoritatii regimului comunist, relateaza AFP.

- Epidemia de pneumonie virala care s-a soldat cu 41 de morti „se accelereaza“ si plaseaza China intr-o „situatie grava“, a recunoscut sambata presedintele Xi Jinping, indemnand la o consolidare a autoritatii regimului comunist, relateaza AFP.

- Epidemia de coronavirus din China ar putea avea grave consecinte economice asupra sectorului turismului mondial daca se permite raspandirea panicii, a avertizat vineri Consiliul Mondial al Turismului si Calatoriilor (WTTC), informeaza AFP.

- Epidemia de coronavirus care a inceput sa se extinda in lume si care mobilizeaza autoritatile sanitare internationale baga in repaus formatia Cirque du Soleil care a anuntat anularea "pana la noi ordine" a tuturor reprezentatiilor la Hangzhou, in China, scrie AFP, citata de news.ro."Autoritatile…

- Un spital cu 1.000 de paturi pentru tratarea pacienților infectați cu noul tip de coronavirus este in curs de construcție in orașul Wuhan, presa de stat din China relatand ca noua unitate medicala ar urma sa fie finalizata pana luni, la trei zile dupa inceperea lucrarilor, potrivit agenției Reuters,…

- Wang Guangfa, care conduce Departamentul de medicina pulmonara in cadrul Spitalului Universitar Peking din Beijing, a facut parte dintr-o echipa de experti care au vizitat la inceputul acestei luni orasul Wuhan, unde noul coronavirus a fost detectat pentru prima data. "Am fost diagnosticat (cu acest…