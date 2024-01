Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce un om a decedat in urma unui atac cu arma la o biserica italiana din Istanbul, președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan a transmis ca au fost luate toate „masurile necesare” pentru a-i gasi pe atacatori „cat mai repede".

- Un atac armat a avut loc astazi, pe data de 28 ianuarie 2024, intr-o biserica italiana din Istanbul! Un om și-a pierdut viața. Iata ce au transmis autoritatile turce cu privire la ceea ce s-a intamplat!

- Un barbat a fost ucis la Istanbul in timp ce asista la o mesa in Biserica catolica italiana Santa Maria, la Istanbul, intr-un atac comis de doi atacatori mascati, al caror mobil este necunoscut imediat, in cartierul Sariyer, anunta pe retele de socializare ministrul turc de Interne Ali Yerlikaya, relateaza…

- Suveranul Pontif a vorbit despre razboiul dintre Israel și Hamas in timpul slujbei oficiate duminica seara la Vatican, in timp ce sarbatorile de Craciun au fost anulate in acest an in Țara Sfanta din cauza conflictului, relateaza AFP, citata de Agerpres.„Inima noastra, in aceasta seara, este la Betleem,…

- Papa Francisc a spus in Ajunul Craciunului, ca in fiecare duminica, rugaciunea Angelus, de la ferestra palatului pontifical, in fata unei multimi adunate in Piata Sf. Petru, conform Ansa, scrie News.ro.Aproximativ 15.000 de credinciosi s-au adunat in jurul scenei uriase a Nasterii pentru a-i asculta…

- Noul președinte de dreapta al Argentinei, Javier Milei, care in anii trecuți l-a numit pe Papa Francisc in toate felurile, de la "fiu de cațea" la "imbecil" și pana la "omul diavolului pe pamant", a vorbit marți, 21 noiembrie, la telefon cu compatriotul sau, scrie Reuters."Avem placerea de a anunța…

- Papa Francisc și-a reiterat duminica, 12 noiembrie, pledoaria pentru incetarea ostilitaților dintre israelieni și palestinieni și a cerut "mult mai mult" ajutor umanitar pentru Fașia Gaza, relateaza Reuters."Destul, destul, fraților, destul", a spus Francisc, adaugand ca raniții din Fașia Gaza trebuie…

- Papa Francisc a participat luni la un joc insolit de tip intrebari-raspunsuri - precum "Ce visezi noaptea?", "Cine sunt prietenii tai?" si "Cum procedezi pentru a te calma cand esti nervos?" - in timpul unei intalniri cu mii de copii din lumea intreaga, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "E adevarat…