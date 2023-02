Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a facut apel la incetarea furturilor și a clientelismului politic in Sudanul de Sud, un stat afectat de saracie și bogat in petrol, la finalul unei misiuni de pace. Papa Francisc i-a indemnat pe locuitorii din Sudanul de Sud sa „nu-și piarda niciodata speranța”, in timp ce și-a incheiat…

- Aflat in R.D. Congo, Papa Francisc a oficiat, miercuri, liturghia, la Kinshasa, in prezenta a peste un milion de credinciosi. Suveranul Pontif s-a rugat pentru incetarea violentelor pe continentul african.

- Momente incarcate de emoție. Papa Francisc a izbucnit in lacrimi atunci cand a evocat suferința ucrainenilor, in timpul rugaciunii din centrul Romei. Vizibil emoționat și cu ochii in lacrimi, Papa Francisc și-a intrerupt discursul pentru cateva momente, dupa care a fost aplaudat calduros de mulțimea…

- Liderii Ucrainei vor trebui sa priveasca in perspectiva pentru a obtine pacea, a declarat vineri Papa Francisc, sugerand ca Kievul va fi nevoit sa faca unele concesii pentru a pune capat razboiului cu Rusia, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Suveranul Pontif s-a rugat ieri pentru pași concreți in direcția protejarii mediului inconjurator, implicit a vieții pe Pamant, dar și pentru pace si solidaritate intre oameni. Papa a cerut incetarea razboiului din Ucraina.