- Marele ayatollah Ali al-Sistani, cea mai inalta autoritate religioasa pentru majoritatea musulmanilor siiti din Irak si din lume, l-a primit sambata pe Papa Francisc, liderul a 1,3 miliarde de catolici la nivel mondial, in orasul sfant siit Najaf, situat la 200 kilometri sud de Bagdad. Potrivit dpa,…

- Papa Francisc a suferit o noua criza de sciatica care ii provoaca durere la un picior, fortandu-l sa lipseasca de la trei evenimente religioase in urmatoarele 48 de ore, a anuntat sambata Vaticanul, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. Suveranul Pontif urma sa citeasca duminica rugaciunea…

- Papa Francisc a anunțat ca se va vaccina impotriva COVID-19 saptamana viitoare și chiar și-a facut programare. Suveranul Pontif ii indeamna pe toți oamenii sa se vaccineze, pentru a-și proteja nu numai viața lor, ci și pe a celorlalți, potrivit Reuters. „Cred ca din punct de vedere etic toata lumea…

