- Papa Francisc a adus un omagiu duminica la Budapesta unei națiuni „atașate radacinilor sale”, dar a cerut și maghiarilor sa fie „deschiși” fața de ceilalți, într-o aluzie voalata la politica antimigranție a premierului suveranist Viktor Orban, scrie AFP.„Sentimentul…

- Papa Francisc, care a inceput duminica o vizita in Europa Centrala cu o prima oprire la Budapesta, a evocat in capitala Ungariei "amenintarea antisemitismului care circula inca in Europa si in alte parti", adaugand ca este vorba de "un fitil care trebuie stins", relateaza AFP. "Cel mai bun…

- Peste 75.000 de persoane, care nu vor fi supuse unor masuri speciale de control sau restrictii pentru Covid-19, îl vor primi duminica pe Papa Francisc în Piata Eroilor din Budapesta, unde va avea loc slujba de încheiere a celui de-al 52-lea Congres Euharistic, relateaza vineri agentia…

- Vaticanul a publicat miercuri detalii despre viitoarea calatorie apostolica a papei Francisc, confirmand ca acesta se va intalni cu premierul ungar, Viktor Orban, la Budapesta, in septembrie, inaintea unei vizite de stat in Slovacia, informeaza AFP. Papa isi va incepe calatoria pe 12 septembrie…

- Premierul ultranationalist al Ungariei, Viktor Orban, a declarat sâmbata ca Uniunea Europeana se transforma într-un „imperiu” care contravine intereselor natiunilor de pe continentul european, relateaza EFE și Agerpres.„În loc de Europa natiunilor, la Bruxelles…