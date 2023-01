Stiri pe aceeasi tema

- Mii de credinciosi se adunasera luni dimineata la Vatican pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Benedict al XVI-lea, fostul papa care a murit sambata la varsta de 95 de ani si al carui trup este depus in fata altarului din Bazilica Sfantul Petru pana la funeraliile sale de joi, relateaza Reuters. Fostul…

- Papa Francisc l-a salutat duminica dimineata pe „iubitul papa” Benedict al XVI-lea, predecesorul sau care a incetat din viata sambata la varsta de 95 de ani si ale carui funeralii le va oficia joi, informeaza Agerpres, care preia AFP. „Astazi il incredintam pe iubitul papa emerit Benedict al XVI-lea…

- Papa Francisc i-a adus un omagiu sambata predecesorului sau Benedict al XVI-lea, salutand o "persoana atat de nobila", la cateva ore dupa decesul acestuia, la Vatican, la varsta de 95 de ani, relateaza AFP si Reuters.

- Papa Francisc i-a adus un omagiu sambata predecesorului sau Benedict al XVI-lea, salutand o "persoana atat de nobila", la cateva ore dupa decesul acestuia, la Vatican, la varsta de 95 de ani, relateaza AFP si Reuters.

- In prima sa reacție publica dupa moartea Papei emerit Benedict al XVI-lea, Papa Francisc l-a numit pe predecesorul sau o „persoana atat de nobila”, subliniind „sacrificiile” aduse de acesta „pentru binele Bisericii”, transmite Associated Press.„Cu emoție ne amintim de persoana sa atat de nobila, de…

- Papa Francisc i-a adus un omagiu sambata predecesorului sau Benedict al XVI-lea, salutand o "persoana atat de nobila", la cateva ore dupa decesul acestuia, la Vatican, la varsta de 95 de ani, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cu cateva zile inainte de Sarbatoarea Nașterii, in timpul audienței generale saptamanale, Papa Francisc s-a referit in mod special la copiii din Ucraina, victime ale razboiului. ”Majoritatea nu mai rade și cand un copil iși pierde rasul este grav”, a spus suveranul pontif, transmite Vatican news. Pe…

- Harta Romaniei Mari a fost formata din 300 de elevi din clasele V-XII ai Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu” Cluj-Napoca de Ziua Naționala, in curtea unitații școlare, in cadrul proiectului ”Uniți sub tricolor”. Dupa ce au format cu trupurile lor Romania Mare, ale carei granițe se aflau trasate…