- In aceasta perioada, cand specialiștii ne recomanda sa ramanem acasa pentru a ne proteja unii pe alții, mediul online a cunoscut o adevarata migrație a publicului, site-urile dedicate muzicii clasice, muzeelor și altor arte frumoase oferind veritabile rasfațuri vizuale și

- Numarul abonamentelor la colectiile digitale ale bibliotecilor publice din Marea Britanie a crescut cu pana la 770% in unele regiuni, cartile electronice reprezentand o modalitate de petrecerea timpului in perioada epidemiei de coronavirus, informeaza vineri Press Association. Intrucat…

- Intr-un moment in care peste patru din zece locuitori ai planetei sunt izolati la domiciliu ca parte a masurilor de limitare a pandemiei de COVID-19, stilurile muzicale evolueaza, iar piesele ''chill'', cu linii melodice relaxante, sunt cele mai apreciate, potrivit platformei de streaming…

- Primaria Constanta, prin Directia de Asistenta Sociala, pune la dispozitia locuitorilor o linie telefonica gratuita prin care orice persoana poate lua legatura cu o echipa de psihologi gata sa ofere consiliere tuturor celor care au nevoie, pentru reducerea efectelor izolarii la domiciliu, a informat…

- Aproape toate companiile care activeaza in industria din Romania (98%) au implementat, in aceasta perioada, ca principala masura de combatere a epidemiei COVID-19, modul de lucru de acasa, arata rezultatele unui sondaj realizat de Asociatia Business Service Leaders in Romania (ABSL), publicate miercuri.…

- Se spune ca ești ceea ce mananci. Expresia este cat se poate de adevarata daca ne gandim la faptul ca alimentele pe care le consumam au o mare influența asupra funcționarii și structurii organismului.

- Expertii le recomanda persoanelor aflate in autoizolare sa consume mese bogate in proteine si alimente care contin vitaminele B, C si D, sa se hidrateze, sa faca activitate fizica și sa se asigure ca au in casa medicamente de baza, precum paracetamolul.

- In urma ședinței Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența, desfașurata azi, 2 martie, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, s-a luat decizia ca regiunea Emilia-Romagna, din Italia, Coreea de Sud și Iran sa fie introduse in lista zonelor pentru care se instituie masura auto-izolarii…