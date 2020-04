Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile de Paște sunt și ele influențate de pandemia de coronavirus. Așa ca Guvernul Romaniei, prin Grupul de comunicare strategica, a vrut sa lamureasca 38 de intrebari care au aparut in ultimul timp legate de ce putem sa facem in Saptamana Mare, pentru a stopa cat mai mult raspandirea noului…

- La Vatican are loc in aceste momente Liturghia din Duminica Pastelui. De obicei la aceasta slujba se aflau in Piața Sf. Petru pana la 100.000 de oameni. In acest an, in schimb, slujba are loc in interiorul bazilicii, cu o adunare simbolica de mai putin de 20 de persoane. De noaptea de Inviere, Papa…

- Papa Francisc a transmis credinciosilor catolici, la slujba de Inviere de la bazilica Sfantul Petru, sa nu-si piarda speranta in aceste vremuri si sa nu cedeze in fata fricii. "Intunericul si moartea nu au ultimul cuvant", a spus Suveranul Pontif. Papa a facut o paralela intre episodul din Evanghelie…

- Papa Francisc a transmis credinciosilor catolici, la slujba de Inviere tinuta in bazilica Sfantul Petru, sa nu cedeze in fata fricii de coronavirus.La slujba de Inviere tinuta in bazilica Sfantul Petru, Papa Francisc i-a indemnat pe oameni sa fie „mesageri ai vieții intr-un moment al morții”, a relatat…

- Biserica Ortodoxa Romana anunța ca slujbele din duminica de Florii și cea de Paști se vor ține cu ușa inchisa, din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavrius, anunța Agerpres.Slujbele din aceasta perioada, inclusiv cele de Florii si de Inviere, vor fi savarsite in biserici, fara credinciosi,…

- Anul acesta nu putem merge la biserica, de Inviere, sa luam Lumina, in urma instituirii starii de urgența de pe teritoriul Romaniei din cauza pandemiei de COVID-19. Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu, a explicat pentru credincioși cum vor fi savarșite slujbele in aceasta…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a publicat un video pe pagina de Facebook a Arhiepiscopiei, prin care a rugat autoritatiilor sa permita prezenta enoriasilor la slujba de Inviere, in ajunul Pastelui. De altfel, in cursul zilei de 3 aprilie, ministrul sanatatii, Nelu Tataru a fost intrebat de catre…

- Decizie fara precedent in epoca moderna! Vaticanul a anunțat ca slujbele de Paști se vor ține fara public din cauza pandemiei de coronavirus, noteaza Hotnews. Toate slujbele religioase oficiate de Papa Francisc de Paști, in aprilie, se vor ține in absența credincioșilor, ca urmare a pandemiei de coronavirus.…