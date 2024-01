Papa Francisc a cerut interzicerea maternității surogat, o practică ”regretabilă” Papa Francisc a cerut luni, 8 decembrie, comunitații internaționale sa acționeze pentru interzicerea maternitații surogat, denunțand ”comercializarea” corpului uman. ”Calea spre pace necesita respect pentru viața, pentru fiecare viața umana, incepand cu cea a copilului nenascut din pantecele mamei, care nici nu poate fi suprimata și nici nu poate deveni obiect de comercializare”, a spus papa Francisc in cadrul intalnirii cu corpul diplomatic de la Vatican . In aceasta privința, cred ca ”practica maternitații surogat este regretabila, deoarece afecteaza in mod grav demnitatea femeilor și a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

