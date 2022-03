Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european responsabil pentru Economie, Paolo Gentiloni, va efectua o vizita la Bucuresti in perioada 28 – 29 martie 2022, informeaza Reprezentanta CE. Inaltul oficial european se va intalni cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, cu premierul Nicolae Ciuca, cu presedintele Camerei Deputatilor,…

- O inițiativa a Departamentului pentru Situații de Urgența, autodenumita „o platforma care va scana dezinformari online”, tradeaza pericolul ca instituții cu oameni nealeși sa viseze sa rescrie, pe sub masa, Constituția Romaniei ca sa-și rezolve ei vechi suparari pe presa și sa favorizeze viitoare afaceri.Active…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) a anunțat vineri in cadrul unei conferințe de presa desfașurate la Guvern ca s-a luat decizia donarii catre Ucraina a 11 ambulanțe. Acestea provin din fondul de rezerva al serviciilor de ambulanța teritoriale și al SMURD. ”Nu putem…

- Comisarul european de afaceri interne, Ylva Johansson, vizita in Romania Foto arhiva Realizator: Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, se va afla astazi în judetul Suceava pentru a observa situația refugiatilor ucraineni care vin în România. Potrivit unui comunicat…

- Guvernul de la Bucuresti va trimite in Ucraina o noua transa de ajutoare Foto: gov.ro România trimite noi ajutoare Ucrainei. Reunit ieri într-o noua sedinta de urgenta, executivul a decis, totodata, sa modifice legislatia pentru a le putea asigura refugiatilor ucraineni…