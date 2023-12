Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu va avea niciun reprezentant in primavara europeana din Europa League. Rakow, formația lui Bogdan Racovițan și Deian Sorescu, a pierdut 0-4 cu Atalanta și a incheiat pe ultimul loc grupa D. ...

- Manchester United – Bayern Munchen 0-1 si Union Berlin – Real Madrid 2-3 au fost in format LIVE SCORE pe AS.ro. Seara a inceput cu meciurile din Grupa B. PSV si Arsenal, echipele deja calificate in optimile UEFA Champions League, au incheiat la egalitate, scor 1-1. In celalalt meci, Lens a invins Sevilla…

- Liverpool – LASK 4-0 si Frankfurt – PAOK 1-2. Etapa a cincea din grupele Europa League si Conference League a propus mai multe meciuri interesante. Razvan Lucescu si PAOK Salonic si-au asigurat primul loc al grupei si calificarea direct in optimile de finala Conference League. PAOK s-a impus pe terenul…

- Continue reading Razvan Lucescu, doar egal cu Aberdeen. Racovițan, roșu dupa 12 minute cu Sporting! Liverpool a fost batuta de Toulouse și Mourinho a cazut in fața Slaviei Praga. Surpriza in Ludogoreț – Fenerbahce. Rezultatele complete și marcatorii din Europa League și Conference League at Info real.

- Rakow, echipa unde evolueaza Bogdan Racovițan și Deian Sorescu, a pierdut și al doilea meci din grupele UEFA Europa League. Formația poloneza a fost invinsa surprinzator pe teren propriu de catre Sturm Graz cu scorul de 1-0.

- ATALANTA - RAKOW 2-0. Ziarul polonez Sport scrie ca pentru Bogdan Racovițan a fost o mare provocare ca sa reziste valului de atacuri al bergamezilor, iar Deian Sorescu i-a venit de multe ori in ajutor: „Daca n-ar fi fost el, Lookman l-ar fi depașit de multe ori” Campioana Poloniei, Rakow, a rezistat…

- Europa League | LASK – Liverpool s-a incheiat 1-3, in timp ce Sheriff Tiraspol – AS Roma s-a terminat 1-2. Echipa romanilor Deian Sorescu si Bogdan Racovitan, Rakow, a pierdut cu Atalanta. Charles De Ketelaere, jucator imprumutat la Atalanta de la AC Milan, a deschis scorul in minutul 49. Ederson avea…

- Liverpool și Bayer 04 Leverkusen au inceput cu dreptul noul sezon de UEFA Europa League și și-au caștigat meciurile de debut cu LASK Linz (3-1) și Hacken (4-0). Deian Sorescu și Bogdan Racovițan au fost titulari in infrangerea suferita de Rakow la Atalanta, scor 2-0.