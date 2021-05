Stiri pe aceeasi tema

- Duminica dimineața, la Spitalul Județean de Urgența din Pitești, unul din saloanele in care erau tratați pacienți cu COVID-19 s-a umplut de fum. Doua persoane internate pe secție au fost evacuate. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 4:30, insa personalul s-a sesizat la timp și a scos din priza prelungitorul…

