Stiri pe aceeasi tema

- Salina Praid va fi inchisa și in cursul zilei de duminica, iar turistii nu vor avea acces in baza de tratament, dupa ce sambata, din cauza unei infiltratii in galeria de acces, toti cei care erau in subteran au fost evacuati. Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Salinei Praid, galeria a fost…

