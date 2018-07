Spectatorii aflati la meciul de fotbal Franta-Belgia au provocat un moment de panica, spectatorii din tribune crezand ca este vorba despre un atac terorist. In realitate, a fost vorba despre lansari de petarde, iar aproximativ 30 de persoane au fost ranite.



Oamenii au inceput sa fuga si unii s-au ascuns, iar altii s-au refugiat in baruri si terase, dar nici acolo nu a fost liniste, In goana lor au rasturnat mesele teraselor, altii au incercat sa fuga si au cazu, ranindu-se.

Au intevenit si pompierii care au evacuat victimele busculadei de pe Promenade des Anglais, unde in…