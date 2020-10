Panică la CNAIR: Un consilier al directorului general confirmat pozitiv cu COVID 19 De la declanșarea epidemiei de coronavirus, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) s-a confruntat cu mai cazuri de infectare a angajaților din aparatul central. Dar, la sfarșitul saptamanii trecute, a aparut inca nou caz de COVID 19 la sediul central al CNAIR din Palatul CFR de langa Gara de Nord. Este vorba de un consilier al directorului general al CNAIR, Mariana Ionița, al carui nume deocamdata nu il facem public din motive bine cunoscute. Culmea este ca vineri acest consilier depistat pozitiv cu COVID !9 a fost permanent in preajma directorului general Marian… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

