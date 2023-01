Stiri pe aceeasi tema

- Patru pacienți au fost evacuați, duminica seara, din secția Hematologie a Spitalului Județean Arad, din cauza fumului dens, provenit de la un corp de iluminat supraincalzit. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Bucati de tabla s-au desprins de pe acoperisul unui bloc din Vulcan, județul Hunedoara, joi seara, din cauza vantului puternic, pompierii intervenind pentru indepartarea lor. Totodata, mai mulți copaci au fost doborați de vant. Pompierii din județul Hunedoara au fost solicitați sa intervina, pe parcursul…

- Pompierii din Arad au intervenit de urgenta la un nou incendiu cauzat de probleme cu cosul de evacuare a fumului. Echipajele au reusit sa salveze o casa din Ghioroc dupa ce focul s-a extins pe nu mai putin de 100 de metri patrati iar doua incaperi au fost afectate. Pompieri militari ai Detașamentului…

- Un nou accident in vestul tarii in acest weekend. Un autoturism a intrat in coliziune cu un microbuz pe raza orasului Pecica, in judetul Arad. Pompierii si mai multe echipaje de salvare au intervenit. Accident rutier fara descarcerare in orașul Pecica (DN 7 sub podul de la A1), in care au fost implicate…

- Pompierii militari ai Detașamentului Sebiș – Garda 2 Gurahonț au intervenit de urgenta, ieri seara, pentru stingerea unui incendiu la o casa din satul Rosia, comuna Dieci, judetul Arad. Acoperisul unei gospodarii a luat foc din cauza cosului de fum neprotejat corespunzator. In jurul orei 23.15, pompierii…

- Alarma falsa in vestul țarii: O fata de 12 ani a sunat la 112 și a spus ca ea și alți doi tineri au fost rapiți. O fata in varsta de 12 ani din Reșița, județul Caraș-Severin, a sunat, vineri, la 112 și a spus ca ea, alaturi de alți doi tineri, au fost legați la ochi și rapiți. Apelul a fost, din fericire,…

- Pompierii militari aradeni au intervenit in aceasta dupa amiaza la Nadab, judetul Arad, unde a avut loc un accident rutier cu doua victime. Un barbat in varsta de 45 de ani a fost ranit mai grav in urma impactului dintre cele doua autoturisme implicate. In jurul orei 15, un barbat de 45 de ani, […]…

- In dupa-amaiza zilei de vineri, 21 octombrie a.c., in jurul orei 16:30, Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Vasile Goldiș” al județului Arad a fost sesizat cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 79, in zona Cartierul Verde, eveniment in care au fost implicate doua autoturisme și un…