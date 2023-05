Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii rus a luat masuri destinate sa consolideze protectia bazei navale ruse din Sevastopol (in peninsula Crimeea anexata), in eventualiatea atacurilor ucrainene cu drone navale, a informat vineri comandantul Flotei ruse din Marea Neagra, vice-amiralul Viktor Sokolok,

- Comandantul Flotei ruse a Marii Negre, viceamiralul Viktor Sokolov, a anuntat ca a sporit masurile pentru protectia navelor si a bazei lor de la Sevastopol impotriva atacurilor cu drone, relateaza agentia TASS. „Din cauza amenintarii atacurilor in care sunt folosite complexe robotice de suprafata si…

- Comandantul Flotei ruse a Marii Negre, viceamiralul Viktor Sokolov, a anuntat ca a sporit masurile pentru protectia navelor si a bazei lor de la Sevastopol impotriva atacurilor cu drone, relateaza agentia TASS, conform news.ro.„Din cauza amenintarii atacurilor in care sunt folosite complexe robotice…

- Portul ucrainean Odesa de la Marea Neagra a fost lovit luni noapte de mai multe drone lansate de Rusia, fiind inregistrate daune, relateaza AFP. ”Inamicul a lovit Odesa si districtul Odesa cu atacuri UAV” (vehicule aeriene fara pilot – n.red), a informat administratia locala intr-un comunicat postat…

- Forțele Aeriene au anunțat, marți dimineața, ca au doborat 12 drone de producție iraniana folosite de ruși. Mai multe atacuri cu drona au avut loc in noaptea de luni spre marți in capitala Ucrainei, au anunțat autoritațile locale. Au fost raportate explozii in cartierele Sviatoshin și Obolon. In Sviatoshin…

- Pe rețelele de socializare, au fost facute publice, imagini cu Serghei Șoigu, ministrul rus al Apararii, care a premiat pilotii care au fost implicati in incidentul din Marea Neagra cu drona americana MQ-9 Reaper. Shoigu a prezentat Ordinele Curajului piloților Su-27 care au doborat o drona americana…

- Secretarul Consiliului ucrainean pentru Securitate Naționala și Aparare, Oleksii Danilov, a transmis pe rețelele de socializare poziția Kievului care il acuza pe liderul rus, Vladimir Putin, ca incearca sa extinda conflictul din Ucraina, dupa ce Washingtonul a declarat ca avioane de lupta rusești au…

- Un avion de vanatoare rusesc a forțat marți doborarea unei drone a Forțelor Aeriene americane deasupra Marii Negre, dupa ce a avariat elicea dronei MQ-9 Reaper, potrivit unui oficial american familiarizat cu incidentul, citat de CNN. Președintele american Joe Biden a fost informat marți dimineața despre…