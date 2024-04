Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 18 ani, suparat ca a pierdut la jocuri de noroc, intr-un local din Ciorogarla, judetul Ilfov, a decis sa se razbune dand foc barului. El a fost prins la cateva zile dupa incident, iar pe numele sau a fost emis mandat de arestare preventiva pentru comiterea infractiunii de distrugere prin…

- Elevii și profesorii au fost evacuați, joi, din școala din comuna Cavadinesti, judetul Galati, dupa ce un elev a gasit pe malul raului Prut un obuz si l-a adus in unitatea de invațamant. Potrivit ISU Galati, un elev din clasa a VIII-a al scolii din Cavadinesti a gasit un obuz pe malul raului Prut, pe…

- Un barbat in varsta de 25 de ani a fost prins in flagrant de polițiștii focșaneni avand in mașina pe care o conducea aproximativ 2 kilograme de substanța cristalina, drog de mare risc (4-CMC), anunța Poliția Romana.Barbatul a fost oprit in trafic, iar la percheziția autoturismului a fost descoperit…

- Imaginile au fost surprinse de o persoana care a asistat ingrozita la jocul periculos al adolescenților. Unul dintre prietenii piromanului i-a spus sa se opreasca, insa baiatul l-a ignorat și a mai aprins inca odata valvataia. Pasagerii au sunat imediat la 112, iar polițiștii au venit sa-i legitimeze…

- Timp de aproape o luna, vor fi trageri cu muniție de razboi in Poligonul Smardan, din Galați. Populația nu trebuie sa intre in panica din cauza bubuiturilor, acestea fiind exerciții militare uzuale, au transmis autoritațile

- Un caz șocant a avut loc in Galați. Un tanar de 34 de ani a recurs la un gest neașteptat. Și-a injunghiat parinții, dar și pe polițistul care a sarit in ajutorul celor doi oameni in speranța de a nu provoca o adevarata tragedie.

- Scene șocante s-au petrecut marți in județul Galați. Polițiștii au primit un apel 112 despre faptul ca un barbat și-a injunghiat parinții, dupa care a fugit. Polițiștii l-au identificat și au mers la domiciliu, unde suspectul i-a atacat cu un cuțit.Unul dintre cei 5 polițiști care au intervenit…

- Scene incredibile s-au petrecut pe o strada din Tecuci (Galați). Șoferul unei mașini a fost filmat in timp ce transporta in portbagaj un tanar. Acesta avea in mana un triunghi reflectorizant și țipa la ceilalți participanți in trafic.