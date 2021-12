Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane din municipiul Bistrita Nasaud au cerut ajutorul jandarmilor dupa ce au fost atacate de un caine fara stapan. In urma incidentului doui caini au fost ucisi de animalul agresiv.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean de Jandarmi IJJ Bistrita Nasaud, locuitorii din zona unde…

- Mai multe persoane care isi plimbau cainii in municipiul Bistrita au fost atacate, sambata, de un caine fara stapan. Oamenii nu au avut nevoie de ingrijiri medicale, dar doi dintre cainii muscati de animalul agresiv au murit. Cainele a fost prins si tranchilizat, potrivit news.ro. "In aceasta…

- Mai mulți protestatari s-au adunat, joi, in fața sediilor PSD și PNL din Șoseaua Kiseleff și Aleea Modrogan, cu cateva ore inaintea intalnirii dintre delegațiile liberalilor și social – democraților pentru negocierile in privința formarii unui nou guvern. Oamenii au scandat, in principal, mesaje impotriva…

- Bugetul alocat voucherelor pentru persoanele care se vaccineaza anti-COVID s-a terminat, a anuntat, miercuri, premierul demis Florin Citu. Acesta urmeaza sa fie suplimentat. „Am vorbit acum despre acele vouchere pe care le-am introdus pentru cei care se vaccineaza. Vreau sa va spun ca bugetul cred ca…

- Cateva sute de persoane s-au adunat, duminica seara, sa protesteze impotriva restricțiilor impuse de autoritați pentru combaterea pandemiei de Covid-19, care intra in vigoare de luni. Printre organizatori se numara persoane care s-au pronunțat impotriva vaccinarii. Protestatarii s-au deplasat din…

- Politistii au descins, marti, la mai multe adrese din Prahova, la locuințele unor persoane banuite ca au obtinut ilegal indemnizatii de sprijin de la stat pe durata starii de urgenta, dar si indemnizatii pentru cresterea copilului. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din…

- Comercianții incurajeaza campania de vaccinare și recurg la tot felul de metode pentru a-i convinge pe oameni sa se imunizeze. In mallul Grand Arena din București, au aparut reducerile la haine in baza certificatului de vaccinare. Astfel, conform unui anunțat postat in fața unui magazin, cumparatorii…

- UPDATE Noua persoane ar fi murit in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, suțin surse din randul forțelor de intervenției citate de Digi24. Patru persoane și-ar fi pierdut viața in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. …