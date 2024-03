Stiri pe aceeasi tema

- Romania și Irlanda de Nord au remizat, scor 1-1, intr-un meci amical disputat pe Arena Naționala. Dennis Man (25 de ani) este sigura ca „tricolorii” vor avea alta fața la Euro 2024. Dennis Man a fost cel mai bun fotbalist din tabara „tricolorilor” in partida cu Irlanda de Nord. Dennis Man, dupa Romania…

- Romania - Irlanda de Nord 1-1, in meci amical Echipa nationala a Romaniei a terminat la egalitate vineri seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu nationala Irlandei de Nord, intr-un meci amical disputat la Bucuresti, potrivit news.ro.Oaspetii au deschis scorul pe Arena Nationala, prin Reid, in…

- Romania și Irlanda de Nord au remizat, scor 1-1, intr-un meci amical disputat pe Arena Naționala. Ilie Dumitrescu a avut un singur remarcat, pe Dennis Man (25 de ani). Dennis Man, extrema celor de la Parma, a marcat golul „tricolorilor” in remiza de pe Arena Naționala. A fost singurul fotbalistul despre…

- Romania a remizat in primul amical din 2024, 1-1 cu Irlanda de Nord. Iata cum s-au descurcat elevii lui Edi Iordanescu. Calificata de pe primul loc la EURO 2024, Romania a inceput greu primul meci de verificare din acest an, contra unei naționale arțagoase, care i-a solicitat din plin pe „tricolori”.…

- Fundașul dreapta Vasile Mogoș (31 de ani) a fost transportat la spital, pentru analize, chiar la pauza meciului amical dintre Romania și Irlanda de Nord. Vasile Mogoș a fost alegerea lui Edi Iordanescu in banda dreapta a defensivei. Fundașul lui CFR Cluj a fost activ, a reușit cateva combinații bune…

- Romania - Irlanda de Nord. Dennis Man (25 de ani), extrema dreapta a naționalei, a marcat golul de 1-1 in minutul 24. Jucatorul Parmei traverseaza o forma excelenta cu 3 luni inainte de EURO și e unul dintre jucatorii care vor prinde turneul final, in cazul in care nu va interveni vreo accidentare.…

- Federația Romana de Fotbal a postat imagini de la reunirea lotului „tricolor”, in vederea meciurilor amicale cu Irlanda de Nord și Columbia. Ianis Hagi (25 de ani) și Dennis Man (25 de ani) au atras atenția cu ținutele alese. Romania - Irlanda de Nord se joaca vineri, 22 martie, de la ora 21:45, pe…

- In istoria recenta a Romaniei, justiția a avut de-a face cu o serie de personaje extrem de periculoase, considerate a fi criminali in serie. Printre aceștia se numara și Iulian Țiganila, un criminal in serie din Romania care poate fi eliberat din inchisoare.