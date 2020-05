Pandemia va trece, iar marile orașe pregătesc un altfel de lockdown Momentul actual nu se vrea a fi ratat. Experiența din timpul lockdown-ului – strazi fara mașini, poluare minima, aer respirabil in centre urbane de regula sufocate – ar putea fi folosita pentru reglementari ulterioare. Iar lucrurile se mișca deja. Primarul orasului italian Milano, Giuseppe Sala, conduce o initiativa care reuneste aproape 100 de orase de pe intreg mapamondul. El spune ca autoritatile trebuie sa se concentreze pe modul in care oamenii vor fi in siguranta si dupa depasirea acestei pandemii: “Prioritatea noastra imediata este sa protejam sanatatea rezidenților și sa depașim epidemia.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

