- Reglementarile bugetare ale Uniunii Europene trebuie sa fie mai compatibile cu asteptatul nivel ridicat al datoriei suverane, din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19), a declarat duminica Paolo Gentiloni, comisarul pentru economie, transmite Reuters, potrivit Agerpres.…

- CE estimeaza ca economia europeana va ajunge la nivelul dinaintea pandemiei abia in 2022. Comisar UE: ”Nu exista nicio sansa pentru o revenire in V” Uniunea Europeana nu se asteapta la o revenire imediata a economiei dupa socul provocat in acest an de pandemia de coronavirus, a declarat…

- Mai exact, vaccinurile ar putea fi gata pana la finalul anului 2020 sau inceputul anului 2021. ”Potrivit informatiilor noastre, speram ca, incepand de la sfarsitul anului si de la inceputul anului viitor, trei sau patru vaccinuri sa fie disponibile in mod treptat”, a declarat liderul UE, conform…

- Comisarul european al Afacerilor economice, Paolo Gentiloni, a anunțat ca normele Uniunii Europene care impun limite cu privire la creșterea deficitului bugetar și plafoneaza nivelul de indatorare al statelor membre vor ramane suspendate și in 2021, pentru a putea susține masuri de relaxare a economiei…

- Comisia Europeana nu are nicio autoritate de a intocmi evaluari comparative privind statul de drept in tarile membre ale Uniunii Europene si de a introduce sanctiuni pe aceasta baza, a sustinut luni dimineata ministrul ungar al justitiei Judit Varga, transmite Reuters. Intr-o interventie la postul de…

