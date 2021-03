Pandemia provoacă discordie în cadrul partidului Merkel Gestionarea pandemiei din Germania seamana discordie în cadrul partidului conservator al Angelei Merkel, contestata deschis luni de principalul adversar intern pentru succesiunea sa, Armin Laschet, potrivit AFP.



În ajunul lansarii oficiale a campaniei sale pentru a încerca sa devina candidatul taberei conservatoare pentru funcția de cancelar, la alegerile legislative din 26 septembrie, acest moderat de 60 de ani a facut mai multe critici acide adoptând o atitudine rebela în cadrul propriului partid.



Considerat pâna acum un prieten apropiat al cancelarului,…

