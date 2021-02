Stiri pe aceeasi tema

- Cifra de afaceri bruta a scazut cu 33%, la 3,46 miliarde dolari, de la 5,18 miliarde dolari in 2019. "Rompetrol Rafinare, companie membra a Grupului KMG International, a reusit in 2020 sa-si protejeze si sa-si mentina in functiune unitatile de productie – rafinariile Petromidia Navodari si Vega Ploiesti,…

- Rompetrol Rafinare a inregistrat in 2020 o cifra bruta de afaceri de 3,5 miliarde de dolari, in scadere cu 33% fața de 2019, potrivit unui comunicat al companiei, informeaza Mediafax. „Rompetrol Rafinare, companie membra a Grupului KMG International, a reușit in 2020 sa-și protejeze și sa-și…

- Rompetrol Rafinare, companie membra a Grupului KMG International, a inregistrat anul trecut o cifra bruta de afaceri de circa 3,5 miliarde dolari, in scadere cu 33% fata de cea din 2019, si cu pierderi de 220 de milioane dolari (minus 48,9 milioane dolari in 2019), conform unui comunicat remis, vineri,…

- Grupul farmaceutic american Pfizer a prognozat ca in acest an va inregistra vanzari in valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari de pe urma vaccinului anti-COVID-19, dezvoltat in parteneriat cu firma germana BioNTech, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters.In total, Pfizer estimeaza in 2021 venituri…

- Pierderile au fost provocate de investitorii mici care au cumparat in masa actiuni GameStop, determinand cresterea acestora cu 1600% si obligand fondurile de hedging sa le rascumpere pentru a acoperi pierderile. Datele firmei Ortex arata ca actiuni GameStop in valoare de 5,9 miliarde de dolari erau…

- Președintele ales Joe Biden a declarat ca americanii au nevoie de mai multa susținere economica in contextul pandemiei de coronavirus și ca va dezvalui un plan de „trilioane” de dolari saptamana viitoare, relateaza Reuters. Biden, care a prezentat mai mulți membri ai echipei sale economice,…

- Cifra de afaceri a industriei auto locale a scazut cu 15% in 2020, de la peste 30 de miliarde de euro in 2019 la circa 25 mld. euro anul acesta, potrivit datelor Asociatiei Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM), citate de ZF. Citește și: Jocul majoritatilor in Parlament: Combinatiile…

- Cifra de afaceri a industriei auto locale a scazut cu 15% in 2020, de la peste 30 de miliarde de euro in 2019 la circa 25 mld. euro anul acesta, potrivit datelor Asociatiei Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM), citate de ZF și preluate de mediafax. Scaderea vine in conditiile…