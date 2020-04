Pandemia lovește afacerile narcotraficanților. Cultivatorii de coca cer ajutor guvernamental Coronavirusul a reușit sa incetineasca traficul de narcotice, insa este vorba de o situație temporara, specialiștii antidrog spunand ca situația va reveni la normal, deoarece traficanții gasesc noi soluții pentru a se menține pe piața. Cartelurile care produc stupefiante se descurca la fel de greu in criza ca și cei care fac afaceri legale. Din cauza dificultații pe care le intampina cu aprovizionarea cu materii primei și cu transportul producției pe piața, traficanții nu reușesc sa respecte termenele asumate, iar acest lucru produce nemulțumire atat in randul lucratorilor care nu-și incaseaza… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

