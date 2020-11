Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice atrage atenția ca pe fondul celui de-al doilea val al pandemiei de COVID-19, se remarca numarul redus de pacienți care au accesat terapia antivirala, in special pe programul Cost/Volum/Rezultat in hepatita C.

- Aproximativ 62% dintre pacientii cu boli reumatismale inflamatorii se confrunta "cu mari probleme" pe perioada pandemiei de COVID-19, din cauza lipsei accesului la servicii medicale, a dificultatii de a ajunge la spital, multi dintre ei temandu-se ca se pot infecta cu SARS-CoV-2, potrivit unei cercetari…

- "E o masura ok, in momentul de fata nu mai putem sa acordam servicii celor care sunt asimptomatici. Suntem pe front in momentul de fata. O sa vina sarbatorile de iarna si vom avea foarte multe cazuri din afara. Oamenii sunt constienti si grijulii cu sanatatea lor", a declarat Adrian Streinu-Cercel…

- Pandemia de coronavirus a afectat intreaga societate, insa pentru pacienții cronici și cei oncologici, greul a fost și mai greu, astfel Hospice Casa Speranței Brașov face apel: „Nu abandonati bolnavii de cancer!”. Reprezentanții Hospice Casa Speranței, fac in continuare eforturi sa fie alaturi de pacienții…

- Imunologie clinica și fundamentala, imunologia transplantului, vaccinuri, pandemia COVID-19, tratamente de ultima ora pentru boli rare in studii și cercetari realizate de specialiștii romani – sunt doar cateva dintre temele abordate in cadrul celei de a 4-a Conferințe a Asociației Romane de Imuno –…

- Criza de Euthyrox ia sfarsit dupa noua luni, timp in care medicamentul a fost greu sau imposibil de gasit in farmaciile din Romania, anunta hotnews . Un ordin al Ministerului Sanatații, publicat in Monitorul Oficial, prevede aprobarea prețului pentru importul unei cantitați de 400.000 de cutii de Euthyrox.…

- Episodul special ruleaza pe micile ecrane pe 5 octombrie, de la ora 23.00 Comedy Central difuzeaza in exclusivitate in Romania, episodul „Pandemia – Ediție Speciala” din popularul show american „South Park”. Episodul special dureaza 60 de minute și va putea fi urmarit luni, 5 octombrie, de la orele…

- Miercuri, 30 septembrie, presedintele tarii a tinut o conferinta de presa. S-a referit legile justitiei si la pandemie. A mentionat de 17 ori PSD si “pesedistii” și de 8 ori ”pandemie” sau ”COVID-19”.Presedintele tarii a tinut miercuri, 30 septembrie, o conferinta de presa, in ziua in care Romania…