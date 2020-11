Stiri pe aceeasi tema

- La data de 20 noiembrie a.c., polițiștii rutieri din Bacau au depistat un barbat, de 68 de ani, care transporta, contra cost, 5 persoane, pe ruta Bacau-Rosiori, fara a detine autorizatie taxi. Barbatul a fost sancționat contravențional cu amenda in valoare de 1.000 de lei, conform Legii 38/2003 și i-au…

- Bacauanii s-au speriat rau de pandemie și au evitat sa se lanseze in afaceri. Statisticile oficiale indica o scadere la jumatate a numarului firmelor nou aparute in tot județul. Antreprenorii s-au temut de inevitabilul eșec determinat de restricțiile impuse de criza sanitara. Potrivit Registrului Comerțului,…

- Doua spitale din Prahova vin in sprijinul autoritaților, reprezentanții acestora anunțand ca unitațile sanitare vor pune la dispoziție locuri pentru tratarea bolnavilor infectați cu coronavirus, continuand sa primeasca, insa, in secții cu circuite separate, și pacienții obișnuiți. Lista actualizata…

- Direcția Publica de Evidența a Persoanelor din Municipiul Bacau anunța ca dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 212 din 30 septembrie 2020, pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care reduce cu 2 ani varsta de pensionare a persoanelor care…

- Din acest an, bacauanii care-și vor inființa firme de tip SRL nu vor mai avea de obligația constituirii unui capital social minim. Prevederea este inclusa intr-un set de modificari aduse Legii nr. 31/1990 privind societațile comerciale, prin care sunt simplificate anumite proceduri la demararea unor…

- Pe fondul numarului de cazuri de Covid 19 inregistrate, pentru prevenirea si combaterea infectarii cu noul corona virus, Inspectoratul de Politie Judetean Bacau (IPJ), cu suportul Inspectoratului de Jandarmi Judetean, al Politiei Locale si a Directiei de Sanatate Publica, intensifica activitatile de…

- Persoanele care nu sunt inca pensionate și doresc sa-și completeze stagiul de cotizare in sistemul public de pensii, adica sa-și ”cumpere” vechime in munca, au deja aceasta posibilitate. In ultima ședința, Guvernul Romaniei a aprobat OUG 163/2020, care a fost publicata in Monitorul Oficial 883/28.09.2020…

- Ministerul Culturii impreuna cu Ministerul Sanatații au elaborat ordinul comun cu regulile sanitare obligatoriu de respectat in librarii, muzee, galerii de arta, sali de spectacole și biblioteci. Ordinul, care a aparut deja in Monitorul Oficial, prevede ca niciun angajat sau vizitator al acestor spații…