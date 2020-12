Stiri pe aceeasi tema

- Grecia, care a luat deja mai multe masuri restrictive pentru a lupta impotriva pandemiei Covid-19, a decretat o carantina pe timp de noapte, dupa o crestere semnificativa a infectiilor zilnice care pun "presiune" asupra serviciilor de sanatate. In timp ce traficul a ramas dens in Atena, in ciuda unui…

- Grecia va impune un lockdown de doua saptamani in regiunile Salonic si Serres, din nordul tarii, in cadrul masurilor de limitare a raspandirii COVID-19, a anuntat luni purtatorul de cuvant al guvernului elen Stelios Petsas, transmite Reuters. Grecia a raportat mai putine cazuri de COVID-19 decat majoritatea…

- Catalonia a anuntat joi instituirea unei interdictii de intrare si iesire din aceasta regiune a Spaniei, ultima dintr-o serie de restrictii instituite de regiunile spaniole in urma accelerarii raspandirii noului coronavirus, relateaza Reuters.Aceasta regiune ce are capitala Barcelona este…

- Pandemia de coronavirus a ucis, de la declanșarea dezastrului pana joi seara, la nivel mondial,1,09 milioane de persoane, informeaza presa franceza citand France Presse și surse oficiale. Europa, unde pana acum Covid-19 a ucis 245.948 persoane, cunoaște in aceste zile o reizbucnire a valului de contaminari,…

- Aproximativ noua din zece angajati ar prefera sa munceasca de acasa si dupa ce restrictiile de la locul de munca impuse de pandemia de Covid-19 vor fi relaxate, indica un studiu realizat de Cisco Systems, transmite Reuters, citat de tvr . Pandemia cauzata de noul coronavirus a modificat rapid atitudinea…

- Avand in vedere creșterea cazurilor de infectare in randul populației cu SARS-Cov2, Departamentul pentru Situații de Urgența a transmis, astazi, mesaje preventive, prin intermediul sistemului Ro-Alert. In Timiș, aceste mesaje au ajuns pe telefoanele locuitorilor din localitațile cu rata de infectare…

- Finlanda este țara din Europa care a reușit sa gestioneze cel mai bine pandemia de coronavirus, scrie Financial Times. Aceasta țara nordica a avut cu 90% mai puține decese cauzate de Covid-19 pe cap de locuitor decat Suedia, iar economia sa a fost afectata mai puțin in prima jumatate a anului, comparativ…

- "Masurile s-au luat atunci cand specialistii au spus ca se poate lua o masura sau alta. Multi cetateni inteleg ca aceasta precautie nu trebuie asteptata doar de la autoritati. Noi putem sa ne ducem viata aproape de normal, cu minime sacrificii. Putem sa oprim raspandirea virusului pana la aparitia…