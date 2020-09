Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, numarul doi mondial, a castigat luna trecuta turneul de la Praga, fiind al doilea sau titlu consecutiv, cu o pauza de sase luni intre ele din cauza pandemiei de coronavirus. Halep a ajuns astfel la 21 de titluri in cariera, dintre care doua de Mare Slem. In finala de la Praga,…

- Simona Halep si-a luat cea mai scumpa masina electrica din lume. Halep a a strans 10.9 milioane de dolari in perioada 1 iunie 2019 – 1 iunie 2020. Bolidul are peste 500 de cai putere si atinge viteze de peste 250 de km/h. Romanca a dat peste 150.000 euro pe masina. Este vorba despre un Porsche Taycan.…

- Simona Halep este noua campioana de la Praga și s-a aruncat in fluviul Vltava pentru a sarbatori. Campioana romanca a promis ca se va arunca in fluviu, daca va lua marele trofeu, și s-a ținut de cuvant. Halep a invins-o in finala pe Elise Mertens, scor 6-2, 7-5. Simona Halep a ajuns la titlul…

- Simona Halep a caștigat finala turneului de la Praga, primul turneu la care a participat dupa pauza impusa de pandemia de coronavirus. Romanca noastra s-a impus categoric in fața lui Elise Mertens, ieșind victorioasa cu un scor de 6-2, 7-5.

- Simona Halep a avut parte de o revenire extraordinara pe terenul de tenis. Romanca, numarul doi mondial, a castigat primul turneu WTA (Praga) dupa reluarea competitiilor, dupa ce a demonstrat inca o data ca este una dintre cele mai valoroase jucatoare din lume. „Simo” a invins-o fara drept de apel in…

- Simona Halep s-a calificat in semifinale la WTA Praga dupa o victorie absolut impresionanta in fata Magdalenei Frech. A fost 6-2, 6-0 pentru jucatoarea din Romania, care si-a demonstrat clar valoarea superioara. Poloneza, in varsta de 22 de ani, este pe locul 174 in clasamentul WTA. Extrem de inspirata…

- Simona Halep, 28 de ani, numarul 2 mondial, o intalnește luni, in primul sau meci de reluarea circuitului WTA, pe Polona Hercog, o jucatoare pe care a invins-o de doua ori anul trecut pe hard și iarba, potrivit GSP.ro.Romanca este principala favorita la turneul din capitala Cehiei, iar sambata și-a…