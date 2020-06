Nu doar mediul economic e lovit de COVID-19, ci și alte forme de organizare ale țesutului social. Peste un sfert din organizațiile neguvernamentale au taiat deja din personalul care funcționeaza in Geneva, un loc ce gazduiește sute de ONG-uri care conviețuiesc in același oraș cu Națiunile Unite, scrie Swiss Info.Geneva a devenit acasa pentru sute de organizații neguvernamentale atrase atat de finanțari, cat și de networking-ul promis de orașul care gazduiește unul din cele patru sedii ale Națiunilor Unite. Dar pentru prima data in mulți ani, viitorul acestora se ascunde sub norii incertitudinii…